Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße 40, Sonntag, 17.7.2022, 02.04 Uhr

NORTHEIM (hei) - Bei einer Verkehrskontrolle eines 60-jährigen E-Scooter-Fahrers in der Göttinger Straße, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte erheblicher Alkoholeinfluss festgestellt. Ein freiwilliger Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille. Dem 60-jährigen wurde anschließend in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell