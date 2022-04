POL-HS: Kupferfallrohr an Haus entwendet

Erkelenz-Gerderath (ots) - Am Montagnachmittag (25. April) betraten zwei unbekannte Männer gegen 14.40 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Spartastraße und stahlen ein Akkuwerkzeugset. Nach Verlassen des Geschäftes stiegen sie in einen gelben PKW Peugeot, an dem niederländische Kennzeichen angebracht waren und in dem ein weiterer unbekannter Mann saß. Das Fahrzeug entfernte sich in Fahrtrichtung Wassenberg/Myhl. Die ...

mehr