POL-HS: Ladendiebe flüchten mit PKW

Zeugen gesucht

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Montagnachmittag (25. April) betraten zwei unbekannte Männer gegen 14.40 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Spartastraße und stahlen ein Akkuwerkzeugset. Nach Verlassen des Geschäftes stiegen sie in einen gelben PKW Peugeot, an dem niederländische Kennzeichen angebracht waren und in dem ein weiterer unbekannter Mann saß. Das Fahrzeug entfernte sich in Fahrtrichtung Wassenberg/Myhl. Die beiden Männer, die im Geschäft waren, trugen Arbeiterkleidung und wirkten südländisch. Die Person, die das Diebesgut trug, war etwa 35 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und hatte einen Vollbart. Sein Begleiter war etwa 170 Zentimeter groß. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann weitere Hinweise zu den Unbekannten geben? Das Kriminalkommissariat Erkelenz der Polizei in Heinsberg nimmt diese unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Alternativ besteht die Möglichkeit, Informationen online über die Website der Polizei zu übermitteln, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

