POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wegberg (ots) - Zwischen dem 08. April und dem 23. April drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Nachdem sie es nach Wertgegenständen durchsucht hatten, stahlen die Einbrecher unter anderem Schmuck sowie einen hochwertigen Stift. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

