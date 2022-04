Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - An einem PKW, der an der Straße In der Schley auf einem Parkplatz des Naherholungsgebiets stand, schlugen Unbekannte am vergangenen Freitagnachmittag (22. April), zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe ein. Sie stahlen einen Stoffbeutel mit diversen Gegenständen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

