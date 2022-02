Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dettingen, Lkr. Konstanz) Sprayer unterwegs - Polizei bittet um Hinweise (19./20.02.22)

Sachschaden haben Schmierfinken in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schmidtenbühlstraße und der Straße "Im Grund" verursacht. Unbekannte Graffiti-Sprayer verschmutzen auf mehreren Grundstücken Mauern, einen Briefkasten, Baugerät, einen Altglascontainer und einen Stromkasten mit verschiedenen mit weißem Sprühlack aufgesprühten Symbolen und Abkürzungen. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, in Verbindung zu setzen.

