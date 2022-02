Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Sachbeschädigung durch Graffiti (18./20.02.22)

Wehingen (ots)

Über das vergangene Wochenende waren unbekannte Sprayer in Wehingen am Werk. Sie besprühten in der Deilinger Straße mehrere Hausfassaden, einen Metallcontainer und die Fußgängerbrücke mit unleserlichen Schriftzügen in grüner Farbe. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf die Sprayer geben können, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, zu melden.

