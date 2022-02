Polizei Mettmann

POL-ME: Glück im Unglück - Baum fällt auf Pkw - Mettmann - 2202091

Mettmann (ots)

Viel Glück hatten vier Personen, die in den frühen Morgenstunden des 19.02.2022, gegen 01:20 Uhr, mit einem VW Up die Talstraße in Mettmann, aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Neandertal-Museum befuhren.

In Höhe der Einmündung der Straße Diepensiepen stürzte ein ca. 20m hoher Baum aufgrund der starken Orkanwinde um und begrub den VW unter sich.

Die vier Personen konnten den im Frontbereich zerstörten Pkw unverletzt verlassen.

Der Sachschaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Bergung des Pkw und der Beseitigung des Baumes wurde die Talstraße komplett gesperrt.

Der Pkw wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt.

