Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes Sprinter entwendet - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2202088

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 17. Februar 2022, entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Christinenstraße in Ratingen einen Mercedes Benz Sprinter. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Ein 37-jähriger Osteuropäer brachte, nach eigenen Angaben, einen frisch erworbenen Mercedes Benz Sprinter am Mittwoch, 16. Februar, auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Christinenstraße in Ratingen. Das nicht für den öffentlichen Fahrzeugverkehr zugelassene, 15 Jahre alte Fahrzeug sollte repariert und aufbereitet werden.

In der Zeit von Mittwochabend, 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das verschlossene Zugangstor gewaltsam Zutritt auf das Werkstattgelände. Sie entwendeten anschließend den mit einem Firmenlogo eines Malerbetriebes folierten weißen Sprinter. Wie der oder die Täter das Fahrzeug öffnen, starten oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Des Weiteren entwendeten die Fahrzeugdiebe die amtlichen Kennzeichen ME - W 2323 eines auf dem Firmengelände abgestellten VW Crafter.

Die Polizei leitete umfangreiche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes ein, welche jedoch bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis führten. Der Mercedes Sprinter sowie die von dem VW Crafter entwendeten Kennzeichen wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Verfahren übernommen.

Der Wert des Mercedes Sprinter wird mit circa 7.000 Euro angegeben.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell