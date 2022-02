Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2202090

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

In der Zeit von Dienstagabend (15. Februar 2022) bis Mittwochmorgen (16. Februar 2022) kam es auf der Kaiserstraße in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines weißen Kia Sportage hatte sein Fahrzeug, gegen 18:30 Uhr, aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend, in Höhe der Haus-Nummer 7 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er am nächsten Morgen, gegen 08:40 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Unfallschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

----- ERFOLGSMELDUNG ----

Bereits am Sonntag, 16. Januar 2022, meldete sich ein 55-jähriger Solinger telefonisch auf der Polizeiwache Hilden. Er gab an, auf einem Wanderparkplatz an der Elberfelder Straße in Hilden beim Einparken einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach eigenen Angaben hatte er mit seinem BWM X3 einen blauen VW Up im Heckbereich der Beifahrerseite beschädigt. Während des Telefonates entfernte sich der Fahrer des VW Up unbemerkt mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit, so dass die aufnehmenden Polizeibeamten weder eine vollständige Unfallaufnahme noch eine Schadensregulierung einleiten konnten. Im Rahmen der Sachbearbeitung durch das zuständige Verkehrskommissariat erfolgte eine Abfrage des Fragmentkennzeichens beim Kraftfahrtbundesamt, bei der insgesamt 13 potenzielle Geschädigte ermittelt werden konnten. Nach einer schriftlichen Anhörung aller Halter meldete sich eine 55-jährige Hildenerin. Die Fahrerin eines blauen VW Up gab an, den an ihrem Fahrzeug verursachten Schaden erst Tage später bemerkt zu haben. Sie habe den Schaden keinem Unfallgeschehen zuordnen können und zunächst auf eine Meldung bei der Polizei verzichtet. Dank der intensiven Ermittlungen des Verkehrskommissariates konnte eine erfolgreiche Klärung des Unfallgeschehens sowie die Einleitung einer Schadensregulierung ermöglicht werden. Der an den beteiligten Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden beträgt circa 1.000 Euro.

In der Zeit von Dienstnachmittag (15. Februar 2022) bis Mittwochnachmittag (16. Februar 2022) kam es im Einmündungsbereich Richrather Straße / Salzmannweg in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr, vermutlich bei einem Rangier- oder Wendemanöver, gegen die schräg gegenüber der Straße Salzmannweg liegende Hausfassade der Hausnummer 307. Hierbei wurde die Hausfassade erheblich eingedrückt und beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Der an der Fassade entstandene Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch, 16. Februar 2022, kam es auf der Robert-Bosch-Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Toyota Aygo hatte sein Fahrzeug, gegen 15:45 Uhr, im Einmündungsbereich der T-förmig verlaufenden Robert-Bosch-Straße abgestellt. Das Fahrzeug stand, in Richtung Baumberger Chaussee gesehen, am rechten Fahrbahnrand mit dem Heck zum Einmündungsbereich. Gegen 16:15 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite des schwarzen Aygo mit einem Kennzeichen mit Kölner Städtekennung (K-) fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell