Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (22.02.22)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind die Bilanz einer Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Dienstagmittag, zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr. Ein Unbekannter beschädigte einen auf dem Parkplatz geparkten schwarzen Kia Sportage im Bereich der vorderen rechten Stoßstange. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell