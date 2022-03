Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kreuzkirche/Brennendes Feld/Patient verletzt Krankenschwester/43-Jähriger kommt Platzverweis nicht nach/Spiegel an geparkten Autos abgetreten/Ladendiebin festgenommen

Lüdenscheid (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche wurde in die evangelische Kreuzkirche in Brügge eingebrochen. Eine Mitarbeiterin entdeckte am Freitag ein aufgebrochenes Toilettenfenster. Nicht nur dort setzten die Täter den Hebel an: Im Vorraum wurde der hölzerne Opferstock aus der Wand gebrochen, die Orgelverkleidung sowie diverse Schränke gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten zwei Handmikrofone und einen Beamer. Der Sachschaden liegt bei mindestens 3000 Euro. (cris)

Am Freitag gegen 12 Uhr brannte eine etwa 200 qm großes Feld auf dem Gelände einer Firma an der Baufastraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Brandstiftung. (cris)

Ein 37-jähriger Iserlohner hat eine Krankenschwester am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, im Klinikum Lüdenscheid verletzt. Der stark alkoholisierte Mann kam zunächst als Patient in die Notaufnahme. In der Folge fing er unvermittelt an aggressiv zu werden und zu randalieren. Er musste durch das Klinikpersonal fixiert werden. Dabei drehte er einer Krankenschwester einen Finger um. Auch gegen die wenig später eintreffenden Polizisten wehrte er sich, trat in deren Richtung und beleidigte sie. Erst im weiteren Verlauf beruhigte sich der Mann. Er verbrachte die weitere Nacht, aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes, in der Klinik. Von einer zunächst beabsichtigen Ingewahrsamnahme musste abgesehen werden. (schl)

Ein alkoholisierter 43-jähriger Lüdenscheider geriet in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, mit einer größeren Personengruppe in der Turmstraße in einen verbalen Streit. Die alarmierten Polizisten konnten die Situation beruhigen. Sie erteilten dem 43-Jährigen einen Platzverweis. Diesem kam der 43-Jährige auch zunächst nach, entschied sich allerdings bereits nach kurzer Zeit um und kehrte zur Örtlichkeit zurück. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der Mann nachfolgend in Gewahrsam genommen. Während des Transports im Streifewagen wurde der 43-Jährige zunehmend aggressiv. Er versuchte einem Polizisten in die Hand zu beißen und ihm einen Kopfstoß zu verpassen. Zudem spuckte er um sich und beleidigte die Beamten. Die Polizisten blieben unverletzt. Seinen Rausch schlief der Mann im Polizeigewahrsam aus. (schl)

Ein Zeuge beobachtete am frühen Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wie zwei Männer in der Parkstraße gegen Mülleimer traten und herumschrien. Die eingesetzten Beamten trafen einen 32-Jährigen und einen 29-Jährigen an. Beide standen unter dem Einfluss von Alkohol. In der Straße stellten die Polizisten zwei abgetretene Außenspiegel eines Fords sowie eines Dacias fest. Den Tatverdächtigen wurde ein Platzverweis erteilt. (schl)

Eine 45-Jährige wurde am Samstagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, durch eine Angestellte eines Drogeriemarktes im Sterncenter dabei beobachtete, wie sie zwei neue Parfümtester in ihre Jackentasche steckte und anschließend den Kassenbereich passierte. Die Mitarbeiterin sprach sie daraufhin an und verständigte die Polizei. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Beschuldigte bereits am Vortag Parfümtester entwendet hatte. Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde sie vorläufig festgenommen. (schl)

