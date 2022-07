Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220720.2 Plön: Randalierer wirft Gegenstand auf Passanten und verletzt Polizisten

Plön (ots)

Gestern Abend randalierte ein alkoholisierter Mann in der Plöner Fußgängerzone. Er warf eine volle Getränkedose auf einen Passanten und leistete bei seiner Ingewahrsamnahme Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde verletzt und ist nicht mehr dienstfähig.

Gegen 21:05 Uhr randalierte ein alkoholisierter Mann in der Langen Straße in Plön. Nachdem der 42-Jährige aus Freiberg in Sachsen zunächst das Personal eines anliegenden Restaurants bepöbelt hatte, warf er eine volle Getränkedose auf einen 52-jährigen Passanten. Die Dose verfehlte den Kopf des Geschädigten nur knapp. Sie landete neben dem Passanten auf dem Boden. Schließlich hat der lediglich mit einer Badehose bekleidete Beschuldigte noch gegen eine Hauswand uriniert.

Gegenüber hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Plön verweigerte der unkooperative Mann die Angabe seiner Personalien. Stattdessen entkleidete er sich vollständig mitten in der Fußgängerzone und schrie die Beamten an.

Die eingesetzten Polizeibeamten brachten den Beschuldigten nach Kiel zum Kriminaldauerdienst, um dort seine Identität klären zu können. Während des Transports im Streifenwagen begann der 42-Jährige jedoch, um sich zu treten. Der bereits mit Handfesseln gefesselte Mann versuchte zudem, einem Polizeibeamten eine "Kopfnuss" zu geben. Durch den Widerstand des Mannes brach sich ein Polizeibeamter den Mittelhandknochen.

Zur Ausnüchterung verbrachte der Mann nach der zwischenzeitlich erfolgreich verlaufenden Personalienfeststellung die Nacht im Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille, so dass ein Polizeiarzt dem Beschuldigten eine Blutprobe entnahm. Die Plöner Polizei hat ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidung sowie der Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell