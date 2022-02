Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Südstadt (ots)

Am Dienstagvormittag kurz nach 9 Uhr kam es in der Liebermannstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Einer 27-jährigen Radfahrerin kam auf Höhe der Sporthalle ein männlicher Fahrradfahrer mit angeleinten Hund entgegen. Als die Radfahrer sich begegneten, lief der Hund in das Rad der 27-Jährigen, welche daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang konnte durch erste Zeugenhinweise aufgehellt werden. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, welche das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell