Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Viernheim - BAB A 6: Gleich zwei Unfälle auf der A 6

Mannheim/Viernheimer Dreieck (ots)

Heute Mittag kam es gegen 13:00 Uhr auf der A 6 Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Mannheimer Kreuz zu gleich zwei Verkehrsunfällen. Bei dem ersten Unfall geriet eine Pkw-Fahrerin durch ein abrupt eingeleitetes Bremsmanöver ins Schleudern. Ihr Pkw kam hierdurch quer auf der Fahrbahn stehend zum Stillstand und blockiert seither den rechten sowie mittleren Fahrstreifen. In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall, einem Auffahrunfall. Während die Alleinbeteiligte des ersten Unfalles zur weiteren medizinischen Abklärung in eines der umliegenden Krankenhäuser verbracht wurde, blieben die beiden Beteiligten des zweiten Unfalles unverletzt. Über die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Aufgrund der Unfälle bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

