POL-MA: Mannheim-Neckarau: Rücksichtslos überholt, Unfall verursacht und von der Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein rücksichtsloser Autofahrer am Montagabend im Stadtteil Neckarau und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eine 81-jährige Frau befuhr kurz nach 19 Uhr mit ihrem Hyundai den Morchfeldkreisel und bog nach links zur Überleitung auf die Casterfeldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Rheinau ab. Unmittelbar nach der Unterführung unter der Casterfeldstraße hindurch in der dortigen Kurve fuhr ihr ein nachfolgender Autofahrer so dicht auf, dass dessen Kennzeichen im Rückspiegel nicht mehr zu sehen war und überholte schließlich grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Hierdurch erschrak die 81-Jährige und stieß dabei mit dem Fahrzeug gegen den dortigen Bordstein, sodass Sachschaden entlang der gesamten Beifahrerseite entstand. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend, ohne anzuhalten fort. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gegen den unbekannten Autofahrer.

Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um eine größere Limousine der Marke BMW in der Farbe Weiß gehandelt haben, die von einem ca. 30-jährigen Mann mit dunklen Haare gesteuert wurde.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83391-0 zu melden.

