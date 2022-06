POL-LB: Ludwigsburg: Werkzeug aus PKW gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße "Obere Vorstadt" in Sindelfingen Zutritt in einen Lebensmittelladen. Mutmaßlich über ein gekipptes Fenster drangen die Täter in das Objekt ein und begaben sich in das Büro des Geschäfts. Aus diesem entwendeten die Täter einen Tresor, in welchem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie zwei ...

