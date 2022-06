Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Achtjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12:35 Uhr in der Eberhardstraße in Grafenau ereignete, wurde ein achtjähriges Kind schwer verletzt. Das Mädchen rannte einen stark abschüssigen Fußweg von der Uhlandstraße in Richtung Eberhardstraße entlang und anschließend hinter einem geparkten Wohnmobil auf die Fahrbahn, mutmaßlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 49-jährige Ford-Lenkerin die Eberhardstraße in Richtung Bergstraße. In der Folge rannte das Kind gegen das fahrende Fahrzeug und wurde hierbei schwer verletzt. Es kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

