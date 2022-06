Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit rund 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem entstandenen Sachschaden von rund 50.000 Euro kam es am Donnerstag gegen 12:00 im Bereich der Südrandstraße (K 1011) und der Berliner Straße in Leonberg. Ein 78-jähriger Peugeot-Lenker befuhr die Südrandstraße in Richtung Leonberg-West. An der Einmündung zur Berliner Straße missachtete er mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Ein 47-jähriger Ford-Lenker befuhr zu diesem Zeitpunkt die Südrandstraße in entgegengesetzter Richtung und bog bei "grün" in die Berliner Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der 78-jährige leicht verletzt, er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

