Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall zwischen zehnjährigem Radfahrer und PKW

Ludwigsburg (ots)

Ein zehn Jahre alter Radfahrer wurde am Donnerstag mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 17:15 Uhr in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Junge fuhr mit seinem Rad die Lichtensteinstraße in Richtung Achalmstraße entlang. Mutmaßlich ohne auf den Querverkehr zu achten, fuhr er in die Achalmstraße ein und es kam zur Kollision mit dem Mercedes eines 57-Jährigen, der in der Achalmstraße unterwegs war. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, während das Fahrrad des Jungen unbeschädigt blieb.

