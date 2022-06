Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln - Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen Süchteln (ots)

Auf dem "Tuppenend" in Viersen-Süchteln kam es gestern zwischen 08:30-16:00 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Die dort wohnende 84-jährige Dame war mit ihrer Tochter unterwegs. Bei Rückkehr stellten sie fest, dass das Fenster neben der Haustüre offen stand. Sie alarmierten die Polizei, die Einsatzkräfte durchsuchten das Wohnhaus. Es wurden mehrere Hebelmarke an Haustüre und Fenster festgestellt. Über entwendete Gegenstände kann derzeit keine Auskunft gegeben werden. Melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0, falls Sie im Laufe des gestrigen Tages auffällige Beobachtungen gemacht haben. /AM (479)

