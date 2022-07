POL-KI: 220729.1 Kiel: Verkehrskontrollen im Kieler Stadtgebiet

Kiel (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel In den Morgenstunden des 16.07.2022 griff ein Mann seinen Bekannten in dessen Wohnung in der Schönberger Straße mit einem Messer an. Der Geschädigte konnte sich aus der Wohnung retten. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Gegen 08:20 Uhr habe ein Mann seinen schlafenden Bekannten mit einem Messer in den Rücken ...

