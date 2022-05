Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Arztpraxis

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Eine Arztpraxis in der Straße "Am Markt" wurde in der Zeit von Freitagabend (06.05.) bis Montagmorgen (09.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt zwei iPads, einem iPad Mini, einem iPhone und einer unbekannten Menge Bargeld flüchteten die Unbekannten schließlich unerkannt. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

