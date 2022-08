Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Blauer VW Golf beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Donnerstag (11. August 2022) um 07:00 Uhr bis Montag (15. August 2022) um 19:00 Uhr beschädige ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Karl-Arnold-Straße einen dort abgestellten, blauen VW Golf. An der linken Fahrzeugseite stellte die Eigentümerin einen frischen Unfallschaden fest, der nach ersten Ermittlungen der Polizei von einem größeren Fahrzeug, gegebenenfalls einem Bus oder Lastkraftwagen, verursacht worden sein könnte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

