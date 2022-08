Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht

Blauer Kastenwagen beschädigt

Straelen-Herongen (ots)

Am Donnerstag (11. August 2022) zwischen 04:45 Uhr und 19:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen an der Veilingstraße abgestellten, blauen Transporter der Marke MAN. Die Besitzerin stellte an der hinteren, linken Seite des Fahrzeugs einen Schaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell