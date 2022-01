Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Wohnungseinbrüche in Bonn-Rüngsdorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 11.01.2022, in dem Zeitraum zwischen 06:15 und 18:30 Uhr, registrierte die Bonner Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Rüngsdorf:

In dem Zeitraum zwischen 06:15 und 18:00 Uhr gelangten Unbekannte durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre einer Hochparterrewohnung in der Straße "Im Meisengarten" in die Zimmer, die sie gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Über Art und Umfang des möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

In dem Zeitraum zwischen 10:30 und 18:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters auf der Straße "Kapellenweg" Zugang in die Räume einer Erdgeschosswohnung. Die Einbrecher entwendeten nach den bisherigen Feststellungen Bargeld und Schmuck.

In beiden Fällen verließen die Einbrecher den Tatort unerkannt. Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell