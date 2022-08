Kleve (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (13. August 2022) zwischen 13:00 und 00:00 Uhr in die Obergeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tiergartenstraße eingedrungen. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten unter anderem einen Laptop sowie Kopfhörer der Marke JBL. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. ...

