Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Brand einer Lagerhalle

Brandursache geklärt

Goch (ots)

Am Freitagnachmittag (12. August 2022) gegen 15:30 Uhr geriet eine Lagerhalle eines Blumengroßhandels am Höster Weg in Brand. Bei den Löscharbeiten des Großbrandes wurden zwei Feuerwehrleute schwer verletzt; sie mussten in Spezialkliniken geflogen werden, wo sie zurzeit stationär behandelt werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Um die Brandursache zu klären, suchten Beamte der Kriminalpolizei am Montagvormittag gemeinsam mit einem Brandsachverständigen den Brandort auf. Dort konnte festgestellt werden, dass der Bewuchs der Böschung des hinter dem Firmengelände liegenden Bahndamms zuerst in Brand geriet. Wie das geschah, bleibt unklar. Das Feuer breitete sich auf Europaletten, die auf dem Firmengelände gelagert wurden, aus. Von diesem brennenden Lagergut sprang der Brand auf die Lagerhalle über und breitete sich schnell auf die gesamte Halle aus. Anschließend kam es zu der Rauchgasdurchzündung, in deren Folge die beiden Feuerwehrmänner ihre Verletzungen erlitten. Die Halle ist zurzeit einsturzgefährdet. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell