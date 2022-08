Goch-Kessel (ots) - Am Sonntag (14. August 2022) ereignete sich gegen 19:25 Uhr in Höhe der Kreuzung Driesbergstraße / In de Siep ein schwerer Verkehrsunfall. In Verbindung mit diesem Unfall werden Zeugen, die einen roten Audi A 5 oder einen dunklen, vermutlich getunten, VW Golf mit lauten Auspuffgeräuschen und auffälliger Fahrweise wahrgenommen haben, gebeten, ...

