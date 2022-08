Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Graffiti

Farbschmierereien an einem Gartenhaus

Geldern (ots)

In der Zeit von Freitag (12. August 2022) um 20:00 Uhr und Samstag (13. August 2022) um 20:20 Uhr sprühten unbekannte Täter mehrere Graffiti an die Seiten- und Rückwand eines Gartenhauses an der Straße Am Heytgraben. Unter anderem sind auch rechtsradikale Farbschmierereien aufgebracht worden. Der Eigentümer des Gartenhauses wird diese entfernen.

Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 6340. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell