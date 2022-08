Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in ein Lager

Leergut entwendet

Weeze (ots)

In der Zeit von Donnerstag (11. August 2022) um 18:00 Uhr bis Montag (15. August 2022) um 15:30 Uhr schraubten unbekannte Täter die Rückwand eines Getränkelagers an der Straße Vittinghoff-Schell-Park ab. Die Unbekannten entwendeten 21 Kästen mit Leergut aus dem Lager. Vermutlich transportierten sie diese mit einem Kleintransporter ab. Das Getränkelager befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bürgerhauses und des Weezer Bahnhofs. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell