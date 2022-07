Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkene Autofahrerin missachtet rote Ampel (20.07.2022)

Konstanz (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Mittwochabend von der Polizei erwischt worden, nachdem sie über eine rote Ampel gefahren war. Eine 33-jährige Frau mit einem Nissan war auf der Mainaustraße unterwegs. An der Kreuzung zur Allmannsdorfer Straße fuhr die Frau über die bereits rot zeigende Ampel. Bei der anschließenden Kontrolle der Nissan-Fahrerin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Die junge Frau musste darauf in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein behielten die Polizisten ein. Die 33-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

