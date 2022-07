Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Leichenhalle

Arzfeld (ots)

Wahrscheinlich bereits im Zeitraum von Freitag, 01.07.2022 bis Montag, 04.07.2022, eventuell jedoch auch in der Folgezeit, versuchten bisher unbekannte Täter in das Gebäude der Leichenhalle in Arzfeld einzubrechen.

Obwohl die Täter sich augenscheinlich gewaltsam Zutritt zu einem der Räume verschafft haben dürften, wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in der Angelegenheit geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen, auch im Vorfeld oder danach, gemacht haben, werden gebeten, sich per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06551-9420 mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

