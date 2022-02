Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Glück im Unglück

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, dem 05.02.2022, gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw die Kreisstraße 7 zwischen Ludwigshafen-Rheingönheim und Altrip. Im schattigen Kurvenbereich kam das Fahrzeug aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte den Straßengraben hinab. Erst an einer angrenzenden Böschung kam das Fahrzeug auf die Seite gekippt zum Liegen. Durch verständigte Freunde konnte die 24-Jährige unverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Am Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell