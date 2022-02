Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Nord (ots)

Am Freitag, den 04.02.2022 um 16:55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Ludwigshafener die Rohrlachstraße vom Hemshof kommend und war gerade im Begriff, die dortige Kreuzung Bgm.-Grünzweig-Straße/Rohrlachstraße geradeaus zu passieren, als ihm von einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt genommen wurde. Das andere Fahrzeug kam aus entgegengesetzter Richtung der Rohrlachstraße und bog noch vor dem 20-Jährigen nach links in die Bgm.-Grünzweig-Straße ein, sodass dieser ausweichen musste und verunfallte. Der oder die Fahrer/in des anderen Fahrzeugs verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Insassen machen können, werden gebeten sich an die Polizei in Oppau (Tel.: 0621 - 963 2222) zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell