Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Pkw - Täterhinweise erbeten

Ludwigshafen-Maudach (ots)

Am Freitagvormittag kam es im Bereich Julius-Hetterich-Saal in Ludwigshafen-Maudach, im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr, zur Sachbeschädigung an mehreren Pkw. Die Fahrzeuge wurden durch unbekannte Täter zerkratzt. Hinweise zur Tat sowie weiteren beschädigten Pkw werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621-9632122) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell