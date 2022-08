Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls - Wer kennt diese beiden Männer?

Hagen-Vorhalle (ots)

Bereits am 07.12.2021 bedrängten zwei bislang unbekannte Täter eine 69-jährige Frau an einem Geldautomaten in Vorhalle und stahlen anschließend das ausgegebene Geld. Die Frau stand, gegen 12.30 Uhr, an dem Geldautomaten in der Vorhaller Straße. Nachdem sie einen mittleren dreistelligen Betrag und anschließend ihre PIN-Nummer eingegeben hatte, bedrängten die beiden Täter sie. Sie versperrten ihr mit einer Werbebroschüre die Sicht auf den Automaten und verließen die Bankfiliale anschließend fluchtartig. Wie sich später herausstellte erhöhten die Täter den durch die 69-jährige Frau eingegebenen Betrag auf eine niedrige vierstellige Summe und stahlen das ausgegebene Geld. Bei der Tatausführung wurden die Unbekannten von der Videoüberwachung gefilmt. Nun liegt ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung der dabei entstandenen Bilder vor. Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Männer machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Die Bilder können Sie unter dem folgenden Link Aufrufen:

https://url.nrw/TV10082022

