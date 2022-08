Polizei Hagen

POL-HA: 44-jähriger Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs - Baseballschläger und Klappmesser in PKW gefunden

Hagen-Mitte (ots)

Ein Polizeibeamter der Hagener Kradgruppe hielt am Dienstagmorgen (09.08.2022) in der Innenstadt einen 44-jährigen Mann an, der unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs war und Waffen in seinem Auto hatte. Gegen 10.15 Uhr bemerkte der Beamte bei einer Verkehrsüberwachung auf dem Graf-von-Galen-Ring die auffällige Fahrweise des Hageners. Dieser fuhr mit seinem schwarzen Audi verbotswidrig über durchgezogene Linien und verhielt sich in Kurvenbereichen sehr unsicher. An der Kreuzung Wehringhauser Straße / Kuhlestraße hielt der Beamten den Mann an. Er wurde sofort auf die geröteten Augen und die verlangsamte Sprache des 44-Jährigen aufmerksam. Ein Drogentest schlug auf Kokain und Amphetamine an. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und der Audi bereits im Mai außer Betrieb gesetzt wurde. Die an den Kennzeichen angebrachten Siegel und Plaketten erwiesen sich als Fälschungen. Bei einem näheren Blick in das Fahrzeug fand der Polizeibeamte einen griffbereit liegenden Baseballschläger aus Metall sowie ein Klappmesser. Das Messer stellte er sicher. Außerdem musste der 44-Jährige im Anschluss eine Blutprobe abgeben. Die Kripo und das Verkehrskommissariat ermitteln nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (sen)

