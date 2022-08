Polizei Hagen

POL-HA: 45-jährige Frau bei Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Eine 45-jährige Autofahrerin wurde am Dienstagnachmittag (09.08.2022) bei einem Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt. Die Frau war, gegen 14.20 Uhr, mit ihrem grauen Dacia auf der Straße Im Kettelbach in Richtung Zurstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem schwarzen Ford in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. In der Folge zersprang die Seitenscheibe auf der Fahrerseite des Dacias. Die 45-jährige Fahrerin wurde durch die umherfliegenden Glasscherben leicht verletzt. Sie musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell