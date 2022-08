Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Randalierer in Wehringhauser Spielhalle

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagabend (08.08.2022) in Wehringhausen einen alkoholisierten Randalierer in Gewahrsam. Mitarbeiter einer Spielhalle in der Augustastraße alarmierten, gegen 22.00 Uhr, die Polizei. Sie sagten den Beamten, dass der 44-jährige Mann in den Räumlichkeiten der Spielhalle randalierte und gegen die Automaten schlug. Außerdem schrie er herum und rauchte in der Spielhalle. Als die Beamten den alkoholisierten Mann nach draußen führten, verhielt er sich ihnen gegenüber verbal aggressiv. Er lief immer wieder auf die befahrene Straße und warf mit einer Dose und Kleingeld um sich. Weiterhin sagte er den Polizisten, dass er in sein Taxi steigen und arbeiten werde. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2 Promille an. Zur Verhinderung von Straftaten nahmen die Beamten den 44-Jährigen in Gewahrsam. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell