Polizei Hagen

POL-HA: Trickdieb gibt sich als Pflegedienst aus - Schmuck aus der Wohnung einer 85-jährigen Frau gestohlen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Trickdieb gab sich am Montagnachmittag (08.08.2022) in Hohenlimburg einer 85-jährigen Frau gegenüber als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und stahl Schmuck aus ihrer Wohnung. Der Unbekannte klingelte, gegen 17.00 Uhr, an der Wohnungstür der Seniorin in der Gartenstraße. Er sagte ihr, dass er bei einem Pflegedienst arbeite und die Hausnotruf-Anlage überprüfen müsse. Nachdem er sich unter diesem Vorwand Zutritt zu der Wohnung verschaffte, forderte er die 85-jährige Bewohnerin dazu auf, an dem Notruf-Gerät im Wohnzimmer zu warten und ging in das Schlafzimmer. Anschließend sagte er der Frau, dass er etwas aus dem Auto holen müsse und kehrte nicht wieder zurück in die Wohnung. Die Hagenerin bemerkte später den Diebstahl eines Goldarmbandes und eines Schmuckkästchens aus einem Schrank im Schlafzimmer. Den Polizeibeamten gegenüber sagte sie, dass der Täter etwa 40 Jahre alt und 175 cm bis 180 cm groß war. Er hatte eine schlanke Statur, kurze, blondbraune Haare und trug eine Jeanshose mit Gürtel sowie ein helles T-Shirt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

