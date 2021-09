Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Weimar (ots)

Am 28.09.2021 geegen 06:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Hyundai die Landstraße aus Ballstedt kommend in Richtung Bachstedt. Nach einer Rechtskurve lief plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung wurde das Tier frontal erfasst, überschlug sich mehrfach und rannte davon. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Gegen 14:15 Uhr fuhr ein Dacia-Fahrer aus Barchfeld kommend in Richtung Kranichfeld. Plötzlich lief ein Reh über die Fahrbahn. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht verhindern. Das Tier wurde tödlich verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

