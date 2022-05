Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit im Garten

Gotha (ots)

In einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses in der Waltershäuser Straße kam es gestern, gegen 16.45 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. In besagtem Garten war eine Schaukel sowie ein Trampolin aufgestellt, welches eine 35-Jährige säubern wollte. Hierzu schob die Frau das Trampolin in die Nähe der Schaukel, womit ein 32-Jähriger offenbar nicht einverstanden war. Der Mann stieß die Frau weg. Eine 14-Jährige kam der 35-jährigen Frau zu Hilfe. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 14 Jahre alten Mädchen und dem 32-Jährigen. Alle drei Personen verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht und mussten medizinisch versorgt werden. (jd)

