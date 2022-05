Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Verletzten

Gotha (ots)

Gestern, gegen 16.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mozartstraße. Ein 56-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Mozartstraße aus Richtung Friedrichstraße und ein Fahrer eines Kraftomnibusses fuhr in entgegengesetzte Richtung. An einer grün zeigenden Ampelanlage wollte der 56-Jährige nach links in die Stielerstraße einbiegen, während der Fahrer des Busses seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich der 56-Jährige schwer und vier Fahrgäste des Omnibusses, darunter zwei Kinder, leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt, der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich war zeitweise gesperrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die in der Straßenverkehrsordnung verankerte Pflicht zum Anlegen eines Sicherheitsgurtes hin, dieser kann im Ernstfall Leben retten. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell