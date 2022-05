Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Gartenlauben eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda suchten unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine Kleingartenanlage heim. Sie brachen die Gartenlauben in drei Parzellen auf. Dabei richteten sie mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Diebe hatte es auf gefüllte Benzinkanister, Gartenwerkzeug und Wildkameras abgesehen. Der Wert der Beute wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren der Täter und nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (JN)

