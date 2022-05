LPI-EF: Moped und Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots) - Dienstagnachmittag in der Zeit von 14:55 Uhr bis 15:20 Uhr kam es zwischen Anger und Trommsdorffstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 22-Jähriger und ein bisher unbekannter Mann gerieten aus noch ungeklärter Ursache in Streit und schlugen sich in der weiteren Folge. Wie sich bei der späteren Anzeigenaufnahme herausstellte, war der 22-Jährige erheblich alkoholisiert. Da er mit einem Auto ...

mehr