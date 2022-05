LPI-EF: Platzverweis endet mit Widerstand und Gewahrsamnahme

Erfurt (ots) - Aus bisher ungeklärten Gründen verursache ein 83-jähriger VW-Fahrer Montagnachmittag in Hochheim einen Verkehrsunfall. Der Mann war auf der Wartburgstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und einen geparkten Toyota rammte. Dabei verletzte sich der 83-Jährige leicht und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von knapp 6.000 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: ...

