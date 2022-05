Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung am Erfurter Anger

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag in der Zeit von 14:55 Uhr bis 15:20 Uhr kam es zwischen Anger und Trommsdorffstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 22-Jähriger und ein bisher unbekannter Mann gerieten aus noch ungeklärter Ursache in Streit und schlugen sich in der weiteren Folge. Wie sich bei der späteren Anzeigenaufnahme herausstellte, war der 22-Jährige erheblich alkoholisiert. Da er mit einem Auto an den Tatort fuhr und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, erhielt er neben einer Anzeige wegen Körperverletzung auch zwei weitere Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu weiteren beteiligten Personen machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0116697 bei der Polizei Erfurt-Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

