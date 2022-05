Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (216/2022) Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der L 569 in Höhe Klein Lengden

Göttingen (ots)

Klein Lengden, Einmündungsbereich Steinslieth zur L 569 Donnerstag, 19. Mai 2022, gegen 11:20 Uhr

GLEICHEN (as) - Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich vom Steinslieth auf die L 569 ist am frühen Donnerstagmittag (19.05.22) gegen 11:20 Uhr eine Seniorin aus dem Landkreis Göttingen verletzt und in ihrem Pkw eingeklemmt worden.

Nach derzeitigen Informationen befuhr die 83-Jährige mit ihrem Mercedes Benz am Ortsausgang von Klein Lengden den Steinslieth in Richtung L 569, um im Einmündungsbereich nach links in Richtung Benniehausen einzubiegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie dabei einen von links kommenden Lkw MAN, der sich auf dem Weg in Richtung Göttingen befand. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der 57-jährige Fahrer eine Kollision mit dem Mercedes nicht mehr verhindern. In Folge dessen wurde der Pkw nach rechts in den Straßengraben geschleudert und die Fahrerin darin eingeklemmt.

Zur technischen Rettung wurden die Feuerwehren aus Diemarden, Benniehausen und Rittmarshausen zur Unfallstelle alarmiert, die die Frau schnell aus ihrem Fahrzeug befreien und dem Rettungsdienst übergeben konnten. Bei der Kollision erlitt die Seniorin so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Vor Ort waren neben den Feuerwehren der Gemeinde Gleichen und den Beamten der Polizeistation Friedland auch zwei Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die L 569 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

