Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (213/2022) Diebe stehlen hochwertiges Pedelec bei Osterfeuer in Krebeck

Göttingen (ots)

Krebeck, Alexanderholzplatz

Sonntag, 17. April 2022, zwischen 22.30 und 23.30 Uhr

KREBECK (jk) - Während des Osterfeuers am 17. April (Samstag) haben Unbekannte in Krebeck (Landkreis Göttingen) ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 22.30 und 23.30 Uhr. Von dem E-Mountainbike der Marke "Husqvarna" (Foto), Modell MC LTD, fehlt seitdem jede Spur. Nach Angaben des Besitzers hatte er das Rad neben dem Bierwagen abgestellt. Sein Wert wird mit 2.700 Euro angegeben. Wer das Fahrrad seit seinem Verschwinden gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05528/20584-0 bei der Polizei in Gieboldehausen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell